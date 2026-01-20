الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مالك ورشة بحوزته 5 آلاف مطبوع تجاري بدون تفويض فى دار السلام

ضبط مالك ورشة غير
ضبط مالك ورشة غير مرخصة بالقاهرة
18 حجم الخط

 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مالك ورشة غير مرخصة بالقاهرة وبحوزته أكثر من 5 آلاف مطبوع تجاري بدون تفويض.

ضبط 5 آلاف مطبوع تجاري بدون تفويض

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك ورشة لأعمال ما بعد الطباعة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط غير قانوني.

وتبين أن الورشة تقوم بإجراء خدمات ما بعد الطباعة لعدد كبير من نسخ الكتب الروائية والعلمية والأدبية دون الحصول على تصاريح أو تفويضات من الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من مداهمة الورشة  وضبط مالكها، وبحوزته أكثر من 5 آلاف مطبوع تجاري تم تداولها دون تفويض قانوني. وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات ورشة بدون ترخيص مطبوعات تجارية وزارة الداخلية مكافحة التعدي دار السلام الشرطة المتخصصة

