إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

18 حجم الخط

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية قبول الاستئناف المقدم من اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، على حكم حبسه شهرا في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا، وقضت بالاكتفاء بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مع إلغاء عقوبة الحبس.

وطالب دفاع اللاعب أحمد حسام ميدو ببراءة موكله مما نسب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنه كان يتحدث بشكل عام ولم يقصد تشهيرا بالمدعي.

فيما طالب دفاع الحكم محمود البنا بتأييد حكم حبس اللاعب السابق أحمد حسام ميدو.

نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من اللاعب السابق أحمد حسام ميدو

وجاء في الحيثيات: إنه لما كان المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو التشهير به أو الحط من كرامته، وهو ما تجاوزه المتهم في حق المجني عليه، فغدا بهذا الفعل، وإن بدا بظاهره انتقادا تجاوزًا لمساحة حرية التعبير المحمية دستورًا، ولم يتوافر لديه أي سبب من أسباب الإباحة المقررة قانونًا إذ اتجه إلى التشهير والمساس بسمعة المجني عليه باعتباره حكم الساحة والمعني باتخاذ القرارات التحكيمية والذي أدار اللقاء المنوه عنه بالمنشور وفقًا لما ثبت للمحكمة.

الحيثيات: اللاعب تعمد نشر تلك العبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأضافت الحيثيات: إنه حيث الثابت من الأوراق أن المتهم أحمد حسام ميدو وهو من لاعبي كرة القدم المشهورين محليا وعالمي قد تعمد نشر تلك العبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذ كانت منشورات المتهم تصل إلى عددٍ كبيرٍ من المتابعين لما له من شهرةٍ وجماهيريةٍ واسعة، مما يجعله قدوةً ومثالًا للكثيرين من الشباب والمتابعين في الوسط الرياضي، فإن فعله هذا قد اكتسب أثرًا مضاعفًا وأحدث ارتدادًا أوسع في الرأي العام والوسط الرياضي، مُسيئًا إلى سمعة المجني عليه ومكانته، ومُخلًا بقدسية العدالة الرياضية.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ما اتهمه البنا، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.