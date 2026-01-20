الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

ضبط منتحل صفة خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

ضبط منتحل صفة خدمة
ضبط منتحل صفة خدمة عملاء
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عاطل بالمنيا لانتحاله صفة موظف خدمة عملاء بتطبيقات الدفع الإلكتروني، والاستيلاء على أموال المواطنين.

ضبط منتحل صفة خدمة عملاء للأستيلاء على أموال المواطنين  بالمنيا 
ضبط منتحل صفة خدمة عملاء للأستيلاء على أموال المواطنين  بالمنيا 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال.

وتبين أن المتهم كان يقوم بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات الدفع الإلكتروني، بزعم تحديث بيانات العملاء، مستغلًا ذلك في الاستيلاء على أموالهم، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب بنكي خاص بأحد المواطنين المقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء دون علمه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وبحوزته (هاتفان محمولان) وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الوقائع  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

النصب والاحتيال إنتحال صفة تطبيقات الدفع الالكتروني جرائم الاموال العامة وزارة الداخلية ضبط متهم الاحتيال الإلكتروني تحديث البيانات الوهمي

الجريدة الرسمية