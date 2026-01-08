الخميس 08 يناير 2026
تصفية بؤرة إجرامية خطيرة بالشرقية خلال حملة أمنية مكبرة

نجحت مديرية أمن الشرقية في القضاء على عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال حملة أمنية موسعة استهدفت تجار المواد المخدرة بدائرة مركز صان الحجر.

أمن الشرقية يضبط المتهم بسرقة أبواب المقابر في بلبيس

تحريات دقيقة لاستهداف مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطة في الاتجار بالمواد 

كانت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تحركت، بناءً على معلومات وتحريات دقيقة، لاستهداف مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين، أحدهما يُدعى «طارق.الـ.ش» 25 عامًا، مقيم بدائرة مركز صان الحجر، والآخر «ماهر.ا.م» 30 عامًا، مقيم بدائرة مركز المنزلة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت القوات إلى محل إقامة المتهم الأول، حيث جرى محاصرة المكان.

إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات

وخلال محاولة ضبطهما، بادر العنصران بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، التي تعاملت مع مصدر النيران وفقًا للقانون، ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

وبتفتيش موقع الواقعة، عثرت القوات على كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت نحو 150 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و25 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو، إلى جانب بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و15 طلقة خرطوش.

التحفظ على المضبوطات

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية المقررة.

