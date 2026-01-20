الأمن يكشف تفاصيل فيديو ترويج المخدرات في شبرا الخيمة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصان الظاهرين بمقطع الفيديو، عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة وبحوزتهما كمية لمخدر البودر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

