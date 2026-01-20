الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ترويج المخدرات في شبرا الخيمة

الأمن يكشف فيديو
الأمن يكشف فيديو ترويج المخدرات فى شبرا الخيمة
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.    

وكانت الأجهزة الأمنية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصان الظاهرين بمقطع الفيديو، عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة وبحوزتهما كمية لمخدر البودر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

