حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة على الميراث بالدقهلية

خلافات على الميراث
خلافات على الميراث تشعل مشاجرة فى الدقهلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص  بمحافظة الدقهلية.

خلافات على الميراث تشعل مشاجرة فى الدقهلية.. الأمن يكشف ملابسات الفيديو 

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد الواقعة، والتي تبين أنها حدثت بتاريخ 16/ 12/ 2025 بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم (أحد الأشخاص و5 سيدات)، وطرف ثانٍ يضم (أحد الأشخاص و3 سيدات)، وجميعهم مقيمون بذات الدائرة، وذلك على خلفية خلافات عائلية حول الميراث، تطورت إلى تعدٍ متبادل بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات،  تمكن  رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، بسبب الخلافات المشار إليها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المخالفين للقانون.

كشف ملابسات مشاجرة الدقهلية مركز شرطة أجا مشاجرة عائلية خلافات ميراث وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي ضبط المتهمين الامن العام

