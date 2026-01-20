الثلاثاء 20 يناير 2026
الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة دراجة نارية بالدقهلية

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لكشف ملابسات التعليقات المدعومة بالصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم فحص واقعة تضرر أحد الأشخاص من قيام شخص بسرقة دراجته النارية بمحافظة الدقهلية.

 

 وبالفحص والتحري، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من الشاكي، أفاد فيه باكتشاف سرقة دراجته النارية، المنتهية التراخيص، من أمام منزله بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية ويقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المسروقة.

 

وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لضمان تطبيق القانون وحماية المواطنين.

الجريدة الرسمية