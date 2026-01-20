الثلاثاء 20 يناير 2026
تحويلات مرورية لإصلاح خط مياه بمحور الشهيد أمام منطقة التوكيلات بالقاهرة

قررت  الادارة العامة للمرور القاهرة، تنفيذ تحويلات مرورية  بسبب أعمال إصلاح خط مياه بمحور الشهيد "المتجه من ميدان محمد ذكى تحديدًا أمام منطقة التوكيلات" بالقاهرة.

أعمال إصلاح خط مياه بمحور الشهيد أمام منطقة التوكيلات بالقاهرة

و تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه عن طريق الغلق الكلى لمحور الشهيد فى المتجه إلى ميدان محمد ذكى بالوصلة من أسفل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد وحتى محطة وقود شيل أوت، لمدة 48 ساعة إبتداءً من الساعة 6 صباحًا اليوم الثلاثاء الموافق 20/1/2026، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى: تحويل حركة المركبات للإتجاه الآخر (القادم من ميدان محمد ذكى تجاه أسفل كوبرى الأسمرات) ليعمل بنظام الإتجاهين بفاصل نيوجيرسى مع تنفيذ فتحة دخول وخروج بجزيرة المنتصف لمرور المركبات.

وقال مصدر أمنى، انه سيتم اجراء غلق كلى لمنزل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد القادم من المقطم إتجاه محور الشهيد وإتجاه ميدان محمد ذكى وإستكمال حركة المركبات إتجاه محور محمد على فهمى فالطريق الدائرى.

وأضاف المصدر، ان الغلق الكلى لمنزل كوبرى تقاطع محور سميرة موسى مع محور الشهيد القادم من محور محمد على فهمى إتجاه محور الشهيد إتجاه ميدان محمد ذكى لإستكمال السير بمحور سميرة موسى والدوران والعودة إتجاه محور محمد على فهمى فالطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة تحويلات مرورية محور الشهيد أعمال إصلاح خط مياه الغلق الكلي ميدان محمد ذكي كوبرى سميرة موسى

