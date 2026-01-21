الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

فريق ليفربول، فيتو
فريق ليفربول، فيتو
18 حجم الخط

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر، ودوري أبطال أوروبا، الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب مباراة مصر والجابون في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

 

الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1.

سموحة ضد فاركو - الساعة 8 مساءا - قناة أون سبورت 1.

بطولة إفريقيا لكرة اليد 

مصر ضد الجابون - الساعة 12 ظهرا - قناة أون سبورت 1.

كأس مصر

المصري ضد زد - الساعة 2:30 مساء - قناة أون سبورت 2.

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي ضد أتلتيكو مدريد - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD.

 كاراباج أجدام ضد انتراخت فرانكفورت - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

يوفنتوس ضد بلجيكا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

مارسيليا ضد ليفربول - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

تشيلسي ضد نادي بافوس - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 3 HD

بايرن ميونخ ضد يان جلواز - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 6 HD

سلافيا براج ضد برشلونة - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 2 HD

أتالانتا ضد أتلتيك بلباو - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 7 HD

نيوكاسل ضد إيندهوفن - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 4 HD

الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”

الأخدود ضد الرياض - الساعة 5:30 مساء - قناة ثمانية

الاتفاق ضد نادي نيوم - الساعة 7:30 مساء - قناة ثمانية

ضمك ضد النصر - الساعة 7:30 مساء - قناة ثمانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا الدوري السعودي أمم أفريقيا لكرة اليد الدورى المصرى الممتاز سيراميكا سموحة ضد فاركو مصر ضد الجابون ليفربول تشيلسي بايرن ميونخ برشلونة

مواد متعلقة

سبورتنج لشبونة يخطف فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

توتنهام يضرب دورتموند بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية في دوري أبطال أوروبا

عودة الإيجبشن ليج، مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري

ads

الأكثر قراءة

باستثناء النترات العادي، ارتفاع يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم بالأسواق

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

اليوم، أولى جلسات محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تالجو ومكيف، غدا تشغيل 4 قطارات إضافية (القاهرة / أسوان) بمناسبة إجازة نصف العام

مضاعفات خطرة بالكبد، معهد التغذية تحذر من الإفراط في العيش الأبيض

أول تعليق لجوارديولا على سقوط مانشستر سيتي المذل أمام بودو جليمت النرويجي

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية