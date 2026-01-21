مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر، ودوري أبطال أوروبا، الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب مباراة مصر والجابون في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1.

سموحة ضد فاركو - الساعة 8 مساءا - قناة أون سبورت 1.

بطولة إفريقيا لكرة اليد

مصر ضد الجابون - الساعة 12 ظهرا - قناة أون سبورت 1.

كأس مصر

المصري ضد زد - الساعة 2:30 مساء - قناة أون سبورت 2.

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي ضد أتلتيكو مدريد - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD.

كاراباج أجدام ضد انتراخت فرانكفورت - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

يوفنتوس ضد بلجيكا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

مارسيليا ضد ليفربول - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

تشيلسي ضد نادي بافوس - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 3 HD

بايرن ميونخ ضد يان جلواز - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 6 HD

سلافيا براج ضد برشلونة - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 2 HD

أتالانتا ضد أتلتيك بلباو - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 7 HD

نيوكاسل ضد إيندهوفن - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 4 HD

الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”

الأخدود ضد الرياض - الساعة 5:30 مساء - قناة ثمانية

الاتفاق ضد نادي نيوم - الساعة 7:30 مساء - قناة ثمانية

ضمك ضد النصر - الساعة 7:30 مساء - قناة ثمانية

