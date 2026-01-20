الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بتورط فرد شرطة في استغلال عمله والتعدي على والدها

الثلاثاء 20 يناير 2026
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله إحدى السيدات تدعى باستغلال أحد أفراد الشرطة عمله والتعدي على والدها.

المتهمة 
المتهمة 

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود نزاع على ملكية عقار بين الظاهرة بمقطع الفيديو ووالدها وأهل فرد الشرطة، وتبين عدم تدخله فى النزاع وقيامها بالإدعاء على غير الحقيقة فى محاولة للضغط على أهله لإجبارهم على فض النزاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في القانون

 ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

