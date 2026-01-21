اليوم، أولى جلسات محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

18 حجم الخط

تنظر محكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، أولى جلسات محاكمة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب بتهمة القتل الخطأ، بعدما صدمت بسيارتها شاب كان يقف على جانب الطريق ما أدى إلى مصرعه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سلام أسفر عن مصرع شاب.

وبالفحص، تبين اصطدام سيارة تقودها النائبة السابقة منى جاب الله بالمجني عليه أثناء وقوفه على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابتها هي الأخرى، ووفاة الشاب متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهمة، مع إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة، لمباشرة محاكمتها في الاتهام المنسوب إليها.

