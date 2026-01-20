مضبوطات بـ 30 مليون جنيه، مصرع عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسوان

18 حجم الخط

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (3 عناصر جنائية، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "اتجار مخدرات، سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح نارى بدون ترخيص") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بإحدى المناطق الصحراوية المتاخمة لمركز شرطة إدفو بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق النيران، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم.. وبحوزتهم 8 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش، شابو" - 24 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – رشاش – 15 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش – 2 طبنجة".

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واقعة أخرى

وفي وقت سابق ​تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، من تصفية إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة في تجارة المواد المخدرة بمحافظات وجه بحري، وذلك في عملية نوعية شهدتها قرية الضهرية بمركز إيتاي البارود.

تبادل لإطلاق النيران مع القوات

​وأسفرت العملية عن مقتل ستة من العناصر الخطرة، إثر تبادل لإطلاق النيران مع القوات، وتابعت الأجهزة الأمنية البؤرة التي كانت تستغل موقعها المتاخم لمحافظتي البحيرة والغربية، واستخدام مجرى نهر النيل كطريق للهروب، وعقب استئذان النيابة وتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر الجناة بإطلاق النار على القوات.

