الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي طالبين علي معلمة بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طالب بالتلويح بعصا خشبية، والتعامل بشكل غير لائق مع إحدى المعلمات، وقيام آخر بالتصوير بإحدى المدارس بدائرة قسم ثاني شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط (الطالبين المذكورين)، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وأقرا بإرتكابهما الواقعة بقصد المزاح. وتبين قيام مسئولى المدرسة والإدارة التعليمية المختصة باتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية حيال الطالبين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب ووالدته لقيامهما بالتعدي على مدرسة بسلاح أبيض لمنعه من الغش أثناء أداء امتحان في إحدى مدارس مدينة 6 أكتوبر.

فيديو تعدي طالب على مدرسة بأكتوبر



ومن جانبها، رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طالب ووالدته بالتعدي على مدرسة بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (طالب، والدته)، طرف ثان (مدرسة "مصابة بسحجات بالوجه") جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، لقيام المُدرسة بمنع الطالب من الغش أثناء أداء امتحان بالمدرسة وتعديه عليها بالسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.