الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة اعتداء على شخص في المعادي

المتهمة
المتهمة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة تسببت في إثارة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطعي فيديو يُظهران قيامها بالاعتداء اللفظي على شخص، كان ينتظر بسيارته أمام أحد العقارات بمنطقة المعادي بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة


التحقيقات الأولية كشفت عدم ورود أي بلاغ رسمي من المتضرر، ما دفع الأجهزة لمراجعة الفيديوهات وتحديد هوية الفاعلة، والسيدة المضبوطة تعمل حارسة عقار ومقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، وأثناء المواجهة، اعترفت السيدة بارتكاب الواقعة كما ظهرت في مقاطع الفيديو.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان تطبيق القانون.

