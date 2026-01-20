المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين في قضية "رشوة وزارة الري"

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع إعفاء 6 آخرين من العقوبة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الري.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن شبكة فساد كبرى داخل وزارة الموارد المائية والري، شملت تلقي وتقديم رشاوى مالية وعطايا غير مشروعة، نظير تسهيل أعمال ورفع تقارير فنية غير دقيقة.



تفاصيل أمر الإحالة



كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه رشوة مالية من المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، تمثلت في: 50 ألف جنيه من المتهم السابع عبر وساطة المتهم الحادي عشر، 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن، 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر؛ وذلك مقابل إعداد تقارير تؤكد تلافي الملاحظات الخاصة بالأعمال الفنية، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته في طلب وأخذ عطايا مالية بشكل مباشر وغير قانوني، في مخالفة صريحة لقانون العقوبات ومبادئ النزاهة الوظيفية.

