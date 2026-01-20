الأمن يكشف ملابسات واقعة ادعاء سرقة 2 كيلو مشغولات ذهبية بقنا

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ادعاء سرقة كمية من المشغولات الذهبية من تاجر مشغولات ذهبية بمحافظة قنا.

الأمن يكشف ملابسات أدعاء سرقة2 كيلو من المشغولات الذهبية بقنا

لصوص يفشلون فى سرقة حقيبة مشغولات ذهبية بقنا

وكشفت التحريات، تلقى مركز شرطة قنا بلاغًا من التاجر ونجله، مصابين بجروح وكدمات متفرقة، أفادا أنهما حال سيرهما بالسيارة فوجئا بشخصين، أحدهما يحمل سلاحًا ناريًا، اعترضا طريقهما وحاولا التعدي عليهما بالضرب بغرض سرقة السيارة، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك، وتمكن المتهمان من سرقة حقيبة بها هواتف محمولة، بينما لم يتم الاستيلاء على المشغولات الذهبية المزعومة.

وباستكمال التحريات، تبين عدم صحة ادعاء سرقة المشغولات الذهبية، وأن الواقعة ناتجة عن خلافات مالية بين أحد المجني عليهما وشخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا.

وتمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط المتهم الرئيسي، وبمواجهته أقر بأنه استعان بخمسة أشخاص (تم ضبط اثنين منهم وجار ضبط باقي المتهمين) لاستيقاف المجني عليهما والتعدي عليهما بالضرب مستخدمين بندقية آلية بهدف سرقة السيارة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وقاموا فقط بسرقة الهاتفين المحمولين.

وتم ضبط الهاتفين المستولي عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

