مصرع 4 عناصر إجرامية في مداهمة لأخطر بؤرة مخدرات بميت غمر بالدقهلية

قتل 4 عناصر إجرامية، خلال اشتباكات مع قوات الأمن بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك في أعقاب إطلاقهم وابل من الأعيرة النارية تجاه قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، حال تنفيذ مداهمة لأخطر بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة الزراعية المتاخمة بين قريتي هلا والقيطون التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

مصرع 4 عناصر إجرامية بحوزتهم على 128 كيلو من مخدر الحشيش والهيدرو والسلاح



و عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم على 128 كيلو من مخدر الحشيش والهيدرو الهيروين وأسلحة وطلقات نارية.

وكانت معلومات وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عناصر إجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة ببؤرة إجرامية تعرف بـ"عادل حمامة".

وتم استصدار إذن النيابة العامة, وتم تشكيل حملة أمنية مكبرة من ضباط الإدارة العامة بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع قطاع قوات الأمن المركزي وأثناء قيام القوات بمحاصرتهم بمكان إداراتهم للبؤرة الإجرامية بالمنطقة المتاخمة لقريتي هلا والقيطون بدائرة مركز ميت غمر، وبمجرد ان استشعروا قدوم القوات فبادروا بإطلاق الاعيرة النارية حتى تم إسكات مصدر النيران.

اسماء العناصر الإجرامية في المداهمة الأمنية



وأسفر التعامل عن مصرع عناصر البؤرة الإجرامية، وهم كل من: "عادل.س.ع.ع"، وشهرته عادل حمامة، 40 عاما، ومقيم كفر مروان مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية هارب من أحكام جنائية بالسجن المؤبد، "أحمد.أ.ع"ا"،21 عاما، عاطل ومقيم قرية الماى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .



و محمد.ع.ي.م"،20 عاما، ومقيم قرية خلوة الشعراوي، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، و"يوسف.خ.ع.خ"،34عاما، عاطل ومقيم قرية كفر موسى شاويش مركز منيا القمح.

مخدرات وسلاح بحوزة العناصر الإجرامية

وعثرت القوات علي 70 كيلو من مخدر الهيدرو، و50 كيلو لمخدر الحشيش، و8500 جرام لمخدر الهيروين، و2 بندقية آلية،وبندقية آلية بلجيكي،و90 طلقة آلية و60 خزينة طلقات الية، وطبنجة و10طلقات لذات العيار، و2 دراجة نارية بدون لوحات وميزانين حساس، ومبالغ مالية وقدرت المضبوطات بقيمة مالية قدرها 11 مليون جنيه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثامين الى مشرحو مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

