أخبار الحوادث اليوم: إخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية..مدير"جولدن جيم" يكشف تفاصيل هجوم رجل أعمال عليه داخل صالته.. ضبط سيدة عذبت ابنتي زوجها لإجبارهما على أعمال المنزل بالشرقية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أخبار الحوادث اليوم:إخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية..“مش هسيب حقي”، مدير "جولدن جيم" يكشف تفاصيل هجوم رجل أعمال عليه داخل صالته.. ضبط سيدة عذبت ابنتي زوجها لإجبارهما على أعمال المنزل بالشرقية

حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية، نجحت قوات الحماية المدنية بالمنوفية فى إخماد حريق نشب داخل مخزن لمواسير البلاستيك بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية دون وقوع أى خسائر بالأرواح.

تولت المستشارة يمنى محمد رضا بدير، منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة لشئون المجلس الأعلى، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب.

قال محمد، الشهير بـ "الديزل" مدير صالة الألعاب الرياضية "جولدن جيم"، عقب استقرار حالته الصحية داخل المستشفى، إنه لن يتنازل عن حقه ولن يترك رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار عليه، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حقه، وأضاف: "مش هسيب حقي، وهاخذه بالقانون".

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص متغيب ويتضمن المنشور استغاثة للعثور عليه .

قال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في القضية رقم ٨٠٤٧ لسنة ٢٠٢٥ جنح ثاني مدينة نصر المعروفة إعلاميًا باسم السباح يوسف محمد أن المتهمين نسجوا حبلا من الإهمال لفوه حول رقبة المجني عليه مما تسبب في وفاته.

حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية، ارتفع عدد مصابي حريق نشب داخل مخزن لمواسير البلاستيك بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بـ محافظة المنوفية إلى 16 شخصا بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتكثف الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،من كشف غموض مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر قيام بعض الأشخاص بالترويج للإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المرج بالقاهرة.

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في حل لغز العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة أسفل فيلا داخل كمبوند بـ منطقة التجمع الخامس، وتبين أنها سقطت من الطابق الثاني.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على صفحة أحد المواقع الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة الأربعين.

أمرت نيابة الجيزة حجز قائد سائق سيارة نقل متهم بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي، وإحداث تلفيات بها، 24 ساعة على ذمة التحريات واعترف المتهم بارتكاب الواقعة دون قصد.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بالفيوم بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرها وهي تتعدى على مواطن بالسب.

واصلت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث إطلاق النار الذي تعرض له مدير صالة "جولدن جيم" الشهير، والملقب بـ "الديزل"، على يد رجل أعمال داخل الجيم الذي يعمل به في دائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بميناء القاهرة الجوي أثناء محاولتها تهريب كمية من المخدرات إلى الخارج، في إطار جهود وزارة الداخلية لتأمين المنافذ والمواني.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على سيدة قامت بالتعدي على ابنتي زوجها بالضرب لإجبارهما على أداء أعمال المنزل، بعد سفر والد الطفلتين للعمل بالخارج بـمحافظة الشرقية.

