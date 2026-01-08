الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل
18 حجم الخط

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لإهمال طبي متعمد ومنعهم من أداء الامتحانات.

 

مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

وأكد المصدر عدم وجود أية إضرابات داخل أيًا من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية والتعليمية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والحصول على استثناءات لعناصرها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث مروري بأكتوبر إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام مراكز الاصلاح والتأهيل نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام جماعة الإخوان الارهابية

مواد متعلقة

وسط أجواء من البهجة، نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يحتفلون بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مصدر أمني ينفي ادعاءات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية