مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لإهمال طبي متعمد ومنعهم من أداء الامتحانات.

وأكد المصدر عدم وجود أية إضرابات داخل أيًا من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية والتعليمية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والحصول على استثناءات لعناصرها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.



