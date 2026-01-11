الأحد 11 يناير 2026
رياضة

تفوق الفراعنة، تاريخ مواجهات مصر والسنغال

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
ضرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، موعدا مع منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي.

وفاز منتخب مصر على نظيره كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة، أمس السبت 

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا 

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما 

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

منتخب السنغال، فيتو
منتخب السنغال، فيتو

مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي: 

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر والسنغال 

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الـساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

الجريدة الرسمية