ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل.


ومن جانبها، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمنت رقصًا بصورة خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.


تفاصيل الضبط والتحقيق 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي تبين أن لها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
 

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال المحتوى الذى تقدمه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 

إجراءات قانونية

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

