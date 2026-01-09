“مش هسيب حقي”، مدير "جولدن جيم" يكشف تفاصيل هجوم رجل أعمال عليه داخل صالته

18 حجم الخط

قال محمد، الشهير بـ "الديزل" مدير صالة الألعاب الرياضية "جولدن جيم"، عقب استقرار حالته الصحية داخل المستشفى، إنه لن يتنازل عن حقه ولن يترك رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار عليه، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حقه، وأضاف: "مش هسيب حقي، وهاخذه بالقانون".

وكان "الديزل" قد تعرض لإصابات بالغة إثر إطلاق رجل أعمال النار عليه داخل الجيم الخاص به في منطقة الشيخ زايد.

وقال محمد: “بدأ الأمر بنشوب مشاجرة داخل الصالة الرياضية بين بعض الأشخاص، فتدخل هو لتهدئة الموقف وطلب منهم مغادرة المكان”.

التهديد والاعتداء بالرصاص والعصا

وأضاف "الديزل" أنه بعد وقت قصير من فض المشاجرة، فوجئ باتصال هاتفي من المتهم يهدده فيه بالسب والشتائم، ولم يمضِ وقت طويل قبل أن يقتحم المتهم صالة الألعاب، ويطلق خمسة أعيرة نارية تجاهه، مما أسفر عن إصابته بطلقة في قدمه اليسرى، تبعتها عدة ضربات بعصا البيسبول على رأسه، ما أدى إلى إصابته بجرح بالغ في الرأس وفقدانه للوعي.

تحقيقات أمنية مكثفة

فيما تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، حيث أكد شهود عيان من مرتادي الجيم، ومنهم محمد إبراهيم، أن المتهم هدد الجميع بالقتل قبل أن يطلق النار على "الديزل".

وأضاف إبراهيم أن المتهم استخدم سلاحه الناري دون تردد، مما أثار حالة من الرعب بين الحضور، كما قال إن أحدًا لم يجرؤ على التدخل خوفًا من تهديداته بالقتل.

حالة صحية حرجة للمجني عليه

من جانبه، أكد شقيق المجني عليه، عمر، في تصريحات صحفية أن شقيقه كان قد عاد للتو من أداء مناسك العمرة قبل الحادث.

وقال إن الإصابة التي تعرض لها "الديزل" تسببت في مضاعفات صحية، حيث أصيب بجلطة في ساقه بعد أن اخترقت الرصاصة قدمه اليسرى وخرجت من الجهة الأخرى.

وعلى الرغم من تحسن حالته الصحية، لا يزال "الديزل" يتلقى علاجًا طبيًا مكثفًا للحد من تأثيرات الإصابة.

وما زالت الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها مع المتهم في الحادث، الذي كان قد تجمعه علاقة صداقة سابقة مع المجني عليه، ويقال إنهما كانا من أبناء منطقة "أرض اللواء".

