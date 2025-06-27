قرارات عاجلة من النيابة في قتل أب طفلته بطلق ناري أعلى دائري الهرم

شهد الطريق الدائري بمنطقة الهرم جريمة قتل مأساوية، بعدما أطلق أحد الأشخاص النار على أفراد أسرته، مما أسفر عن مقتل طفلته الصغيرة وإصابة زوجته وطفله الآخر، قبل أن يفر هاربا من موقع الحادث.

الأب يطلق النار على العائلة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع إطلاق نار أعلى الطريق الدائري قرب سلم منشأة البكاري، ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبيّن أن الطفلة أصيبت بطلق ناري في الرأس وفارقت الحياة على الفور، في حين نُقلت الأم والطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات أن الجاني هو والد الطفلة، وقد أطلق وابلا من الرصاص تجاه أسرته من سلاح ناري كان بحوزته، ثم فر هاربا وسط حالة من الذعر بين المارة.

وقد شكلت مباحث الجيزة فريق بحث موسع لفحص ملابسات الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

وأصدرت النيابة العامة عدة قرارات، بسرعة ضبط المتهم على خلفية اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في قتل باقي أفراد أسرته.

كلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح جثة الطفلة لبيان أسباب الوفاة بدقة، ومعاينة المقذوفات.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ على السلاح المستخدم، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وبدأت النيابة استجواب الزوجة المصابة بعد استقرار حالتها الصحية، لسماع أقوالها بشأن ملابسات الحادث والخلافات الأسرية المحتملة.

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