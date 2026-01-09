الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

الداخلية تضبط 10282 مخالفة تموينية تتعلق بحجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر

الداخلية تحرر 10282 قضية تموينية خلال حملات مكثفة
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة لمواجهة جرائم حجب السجائر عن التداول وبيعها بأسعار تفوق السعر الرسمي؛ في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلك وضبط الأسواق.

نتائج الحملات خلال الشهر الماضي

ونجحت الجهود الأمنية عن ضبط (10282) قضية متنوعة، بمضبوطات بلغت (548138 عبوة سجائر – 62136 قطعة سجائر إلكترونية ومستلزمات – 48,291 طن تبغ).
 وضبط قضية حجب واحتكار، بمضبوطات (13,500 عبوة سجائر – 10,500 قطعة مستلزمات شيشة).
 

وضبط (10055) قضية بيع بأزيد من السعر، بمضبوطات (117,019 عبوة سجائر).

وضبط (226) قضية مجهولة المصدر، بمضبوطات (417,619 عبوة سجائر – 51,636 قطعة سجائر إلكترونية – 48,291 طن تبغ).

استمرار الحملات الأمنية 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات للتأكد من التزام جميع التجار بالأسعار الرسمية وحماية حقوق المستهلكين.

مخالفات تموينية ضبط السجائر حجب السلع أسعار السجائر حماية المستهلك وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق

