حادثان مأساويان في المنيا، شخص يطلق النار على طليقته ومصرع شاب صدمه قطار

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الأخيرة حادثين مأساويين، أحدهما في مدينة المنيا والآخر في مركز مغاغة، أسفرا عن إصابة سيدة بطلق ناري ومصرع شاب تحت عجلات القطار.

حادثان مأساويان في المنيا، إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها ومصرع شاب صدمه قطار بمغاغة

ففي مدينة المنيا، أصيبت سيدة بطلق ناري أطلقه طليقها بسبب خلافات أسرية سابقة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام شخص بإطلاق عيار ناري على طليقته بمنطقة كدوان.

إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا 

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة السيدة بطلق ناري في الرقبة، وتم القبض على المتهم ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة.

مصرع شاب صدمه قطار بمغاغة في المنيا 

وفي حادث منفصل بمركز مغاغة شمال المحافظة، لقي شاب مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد قرية الشيخ زياد.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يُفيد بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والشرطة. وبالفحص تبيّن وفاة الشاب "أ.ج" البالغ من العمر 27 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة لإحالته إلى النيابة العامة.
 

الجريدة الرسمية