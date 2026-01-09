الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

جريمة في جولدن جيم، التفاصيل الكاملة لإطلاق رجل أعمال النار على مدير صالة ألعاب

تفاصيل إصابة مدير
تفاصيل إصابة مدير جيم علي يد رجل أعمال في الجيزة، فيتو
واصلت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث إطلاق النار الذي تعرض له مدير صالة "جولدن جيم" الشهير، والملقب بـ "الديزل"، على يد رجل أعمال داخل الجيم الذي يعمل به في دائرة قسم شرطة الشيخ زايد

الحادث وقع عندما أطلق المتهم النار على قدم المجني عليه باستخدام طبنجة كانت بحوزته، ما تسبب في إصابته إصابة خطيرة.

تفاصيل الحادث

وبحسب التحريات الأولية، تبين أن المجني عليه والمتهم كانا صديقين منذ فترة طويلة، حيث ينحدران من منطقة "أرض اللواء".

المجني عليه، المعروف بلقب "الديزل"، هو كابتن جيم شهير حقق بطولات على مستوى الجمهورية والعالم في رياضة القوى البدنية، وهو من الشخصيات المعروفة في مجاله.

وفي تصريحات شهود عيان، أكد محمد إبراهيم، أحد المترددين على الجيم، أنه في الليلة التي وقع فيها الحادث، فوجئ الجميع بحضور المتهم إلى الجيم، حيث بدأ في التشاجر مع المجني عليه، مهددًا إياه بالقتل، وبسرعة البرق، قام المتهم بإشهار سلاحه الناري وأطلق رصاصة في قدم المجني عليه، ما أثار ذعر الجميع.

 وأوضح إبراهيم أنه لم يتمكن أحد من التصدي للمتهم، حيث هددهم جميعًا بالقتل إذا اقتربوا منه.

مضاعفات صحية للمجني عليه بعد الحادث

وفي تصريحات صحفية، قال عمر، شقيق المجني عليه، أن شقيقه كان قد عاد مؤخرًا من أداء مناسك العمرة قبل وقوع الحادث، وأنه أصيب بجلطة في ساقه جراء إصابته بالرصاصة التي اخترقت قدمه اليسرى من الأمام وخرجت من الخلف، ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وأضاف شقيق المصاب أن حالته الصحية الآن مستقرة، لكنه ما زال يخضع للمتابعة الطبية الدقيقة، بعدما أثر الحادث بشكل كبير على حالته الصحية.

أسباب الخلاف

وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، أوضح عمر أن الحادث كان نتيجة مشاجرة نشبت بين خمسة شباب كانوا يتدربون داخل الجيم، وتطور الموقف إلى مشادة مع مجموعة أخرى، وعلى إثر ذلك، تدخل شقيقه، المجني عليه، لإنهاء الموقف بكل احترام، حيث طلب من الشباب التوقف عن ارتياد الجيم لفترة مؤقتة مع تعويضهم بالاشتراك في أي جيم آخر من اختيارهم.

لكن الأمور تصاعدت عندما رفض رجل الأعمال، المتهم، هذا القرار بشكل قاطع، وأكد عمر أن المتهم كان قريبًا لأحد الشباب المشاركين في المشاجرة، فقام بالاتصال بالمجني عليه وهدده بشكل مباشر، بعدها، حضر المتهم إلى الجيم، اقتحمه وسط ذهول الجميع، وأطلق النار على قدم "الديزل" أمام الحاضرين.

تواصل الأجهزة الأمنية الآن عمليات تفريغ كاميرات المراقبة في الجيم والاستماع إلى شهادات شهود العيان، مع جمع التحريات والمعلومات لتوضيح كافة ملابسات الحادث، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، فيما يتوقع أن تكشف كافة تفاصيل الحادث في الأيام القليلة المقبلة.

وفي ختام حديثه، أكد شقيق "الديزل" أن الأسرة لن تترك حق شقيقهم، مشيرًا إلى ثقتهم الكبيرة في القانون ليأخذ حقهم من المتهم.

