سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم 5 جنيهات وارتفاع الخيار والليمون

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأحد 11 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 6 جنيهات و12 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 14 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 10 إلى 15 جنيها.

البسلة: من 14 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الملوخية: بين 15 و21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 11 جنيها إلى 15 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 7 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 7 جنيهات و17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 13 و19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 13 جنيها إلى 17 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 30 و36 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 14 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 14 و18 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 22 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

