ضبط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة غسل 200 مليون جنيه في الغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، على مستوى الجمهورية.

ضبط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة غسل 200 مليون

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 عناصر جنائية، من بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

شراء عقارات وسيارات طرق عصابة الغربية لغسل أموال المخدرات

وأظهرت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يتيح لهم ترويج المخدرات وتحويل العائدات غير المشروعة إلى أموال ظاهرها قانوني.

وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 200 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

