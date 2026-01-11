موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

الكلاسيكو، يلتقي برشلونة أمام غريمه ريال مدريد على ملعب الإنماء بالسعودية، مساء اليوم الأحد، في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني التي شهدت مشاركة أندية برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال مدريد

تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد عبر تطبيق ثمانية، وشبكة موفيستار.

تطبيق «ثمانية» هو الناقل لمباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، وفقا لما كشفت عنه شبكة ثمانية، والتي تملك الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير.

ويدخل برشلونة بقيادة هانز فليك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز العريض على أتلتيك بيلباو في دور نصف النهائي بخماسية مقابل لا شيء، فيما يريد ريال مدريد أن يحقق الفوز الثاني على البارسا بعد الانتصار الذي حققه الميرنجي على كتيبة هانز فليك في الدوري الإسباني،

وكان ريال مدريد قد حسم التأهل بعد فوزه في نصف النهائي بديربي مدريد أمام خصمه أتلتيكو، بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل برشلونة بفوز مثير أمام نظيره أتلتيك بلباو، بخمسة أهداف دون مقابل، ليصعد للمباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.