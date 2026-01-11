الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
18 حجم الخط

الكلاسيكو، يلتقي برشلونة أمام غريمه ريال مدريد على ملعب الإنماء بالسعودية، مساء اليوم  الأحد، في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني التي شهدت مشاركة أندية برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد 

تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال مدريد 

تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد  عبر تطبيق ثمانية، وشبكة موفيستار.

تطبيق «ثمانية» هو الناقل لمباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، وفقا لما كشفت عنه شبكة ثمانية، والتي تملك الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير.

ويدخل برشلونة بقيادة هانز فليك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز العريض على أتلتيك بيلباو في دور نصف النهائي بخماسية مقابل لا شيء، فيما يريد ريال مدريد أن يحقق الفوز الثاني على البارسا بعد الانتصار الذي حققه الميرنجي على كتيبة هانز فليك في الدوري الإسباني،

وكان ريال مدريد قد حسم التأهل بعد فوزه في نصف النهائي بديربي مدريد أمام خصمه أتلتيكو، بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل برشلونة بفوز مثير أمام نظيره أتلتيك بلباو، بخمسة أهداف دون مقابل، ليصعد للمباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكلاسيكو كأس السوبر الإسباني برشلونة ريال مدريد السوبر الإسباني برشلونة وريال مدريد مباراة برشلونة وريال مدريد برشلونة ضد ريال مدريد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد برشلونة أمام ريال مدريد مباراة برشلونة أمام ريال مدريد

مواد متعلقة

اليوم، ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الأحد، أبرزها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

كلاسيكو الأرض.. أرقام مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات.. تفوق كتالوني في السوبر الإسباني آخر ثلاث نهائيات
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 11 يناير 2026

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع النترات العادي واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

من الاختفاء الغامض إلى مزاعم ابنة مبارك، محطات في حياة إيمان الطوخي

وزيرة التضامن دخلت على خط الأزمة، أشرف زكي يكشف لغز اختفاء شيرين عبد الوهاب (فيديو)

ذكرى مولد عبد الرحمن الناصر لدين الله، مؤسس أقوى دولة أموية في الأندلس

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم 5 جنيهات وارتفاع الخيار والليمون

وفاة الممثل السوري أحمد مللي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم 5 جنيهات وارتفاع الخيار والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض 7 أصناف منها البلطي والبوري وارتفاع المكرونة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع 4 أصناف منها البرتقال والفراولة

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية