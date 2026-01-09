الجمعة 09 يناير 2026
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بميناء القاهرة الجوي أثناء محاولتها تهريب كمية من المخدرات إلى الخارج، في إطار جهود وزارة الداخلية لتأمين المنافذ والمواني.

ضبط سيدة بميناء القاهرة الجوي لمحاولتها تهريب مواد مخدرة
ضبط سيدة بميناء القاهرة الجوي لمحاولتها تهريب مواد مخدرة

تفاصيل الواقعة

تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ من ضبط السيدة (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفرها، وبحوزتها مواد مخدرة تشمل الحشيش والأفيون.

وعند مواجهتها، أقرت بحيازتها للمواد بقصد تهريبها للخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

 

تحرير 883 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني 

وعلى جانب آخر، حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 883 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.
 

