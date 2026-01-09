18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بميناء القاهرة الجوي أثناء محاولتها تهريب كمية من المخدرات إلى الخارج، في إطار جهود وزارة الداخلية لتأمين المنافذ والمواني.

ضبط سيدة بميناء القاهرة الجوي لمحاولتها تهريب مواد مخدرة

تفاصيل الواقعة

تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ من ضبط السيدة (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفرها، وبحوزتها مواد مخدرة تشمل الحشيش والأفيون.

وعند مواجهتها، أقرت بحيازتها للمواد بقصد تهريبها للخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

تحرير 883 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وعلى جانب آخر، حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 883 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.