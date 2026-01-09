اندلاع حريق هائل بمخزن مواسير بلاستيك في المنوفية والدفع بـ5 سيارات إطفاء

18 حجم الخط

تكثف الحماية المدنية جهودها لإخماد حريق هائل نشب داخل داخل مخزن لمواسير البلاستيك بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالمنوفية بـ5 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.