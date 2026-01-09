الجمعة 09 يناير 2026
اندلاع حريق هائل بمخزن مواسير بلاستيك في المنوفية والدفع بـ5 سيارات إطفاء

حريق مخزن مواسير
حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية
تكثف الحماية المدنية جهودها لإخماد حريق هائل نشب داخل  داخل مخزن لمواسير البلاستيك بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد  بنشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالمنوفية بـ5 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

 

