أخبار مصر: تفاصيل مكالمة وزيرة التضامن للبحث عن شيرين، قصة "السلاح الغامض" المستخدم في اعتقال مادورو، صلاح يسخر من حسام حسن

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

انخفاض بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

اليوم، تسليم كارنيهات العضوية للفائزين بجولة الإعادة بالدوائر الملغاة

تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أعضاء المجلس الفائزين في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى، والذي أعلنتهم أمس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وزيرة التضامن دخلت على خط الأزمة، أشرف زكي يكشف لغز اختفاء شيرين عبد الوهاب (فيديو)

شيرين عبد الوهاب، كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لغز اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على تواصل مع النقابة من أجل تقديم الدعم اللازم في الأزمة.

نزيف بالأنف وتقيؤ دموي، جندي فنزويلي يكشف عن "سلاح مرعب" استخدمته واشنطن لاعتقال مادورو

استخدمت الولايات المتحدة سلاحًا غامضًا فتاكًا أدى إلى استسلام جنود الجيش الفنزويلي، وإصابتهم بحالات نزيف من الأنف وتقيؤ دموي، خلال الغارة التي نفذتها القوات الخاصة، لاعتقال الزعيم نيكولاس مادورو.

بقينا تلت أرباع محترف، محمد صلاح يذكر حسام حسن بتصريحه بعد الفوز على كوت ديفوار (فيديو)

داعب محمد صلاح قائد منتخب مصر مدربه حسام حسن بتصريحات مثيرة في المؤتمر الصحفي، عقب مباراة مصر وكوت ديفوار.

غدر الصحاب، الأرجنتين ترجئ نقل سفارتها إلى القدس بسبب طمع إسرائيل في نفط جزر فوكلاند

أرجأت الأرجنتين في اللحظة الأخيرة مراسم نقل سفارتها إلى القدس، في خطوة تعكس التوترات المتصاعدة في محيط جزر فوكلاند وتداعياتها على العلاقات مع إسرائيل.

أمطار وصقيع، الأرصاد تحذر من تعرض مصر لمنخفض جوي متعمق خلال ساعات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الأسبوع الحالي تقلبات جوية ملحوظة مع بداية موسم الشتاء والدخول في الفترة الأولى من شهر طوبة، مشيرة إلى أن يومي الإثنين والثلاثاء سيشهدان تأثر البلاد بـ منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء مباراة مصر، آخر تطورات الحالة الصحية لهاني أبو ريدة

طمأن حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب، الجماهير المصرية على الحالة الصحية للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه في حالة جيدة ومستقرة حاليًا.

وفاة الممثل الأمريكي تي كي كارتر عن 69 عاما

توفي الممثل الأمريكي الشهير تي كي كارتر، الذي اشتهر بأدوار بارزة في أفلام مثل The Thing وRunaway Train والمسلسل الشهير Punky Brewster، عن عمر ناهز 69 عاما.

تعرف على جائزة منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

حسم منتخب مصر بطاقة التأهل رسميا للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

مصادر: ترامب يأمر قادة الجيش الأمريكي بوضع خطة غزو جرينلاند

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر قادة قواته الخاصة بوضع خطة لغزو جرينلاند، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كبار الشخصيات العسكرية تعارض تلك الخطوة.

اليوم، ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

يستضيف ملعب الإنماء اليوم الأحد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، والتي ستكون على صفيح ساخن، نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحصد اللقب الأول في هذا الموسم.

حساب السيتي يحتفي بـ عمر مرموش والمشجعون يوجهون رسالة نارية إلى جوارديولا

احتفى حساب City Xtra على منصة “إكس”، بالنجم المصري عمر مرموش بعد تألقه اللافت في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، بعدما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده خلال الفوز المثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في مواجهة ربع النهائي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد، أبرزها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

تشهد ملاعب كرة القدم الأوروبية اليوم الأحد وجبة كروية دسمة، حيث تتجه الأنظار صوب المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي السوبر الإسباني، بينما تشتعل المنافسة في الدوريات الكبرى وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.