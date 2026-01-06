الثلاثاء 06 يناير 2026
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثتي شاب وفتاة عثر عليهما داخل شقة سكنية بالتجمع

صرحت النيابة العامة، بدفن جثتي  شاب وفتاة لقيا مصرعيهما داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، وذلك بعد انتهاء الطب الشرعي من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وبمناظرة الجثث وجد أنها خالية من الإصابات الظاهريّة، ووجود رغاوي بيضاء أعلى الفم، وكلفت النيابة الطب الشرعي بإجراء تقرير الصفة التشريحية  لبيان السبب الحقيقي وراء الوفاة.

وأضافت التحريات أن المتوفيين استأجرا الشقة منذ فترة ولا تربطهما أي علاقة قرابة، وأنهما على علاقة غير شرعية.

ورجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة.

 

العثور على جثتين داخل شقة بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "مريم. ف" 26 سنة، مقيمة بمصر الجديدة، و"مصطفى. م" 28 سنة، مقيم بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لفحص المترددين على العقار.


وأكد الجيران أن المتوفيين كانا يقيمان فى الشقة منذ فترة طويلة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامةالتحقيق.

