حوادث

أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة
قضايا الدولة
تولت المستشارة يمنى محمد رضا بدير، منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة لشئون المجلس الأعلى، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب.

المجلس القومي للمرأة يتقدم بالتهنئة 

من جانبه، تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى المستشارة يمنى محمد رضا بدير بمناسبة توليها منصبها الجديد.

ووجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة على دعمه المستمر لتمكين المرأة داخل الهيئة، وثقته في كفاءات القاضيات، وحرصه على إتاحة الفرص المتكافئة لتوليهن المناصب القيادية، بما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الكفاءة والنزاهة وتعزيز دور المرأة في المنظومة القضائية.

الجريدة الرسمية