نص القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 11 لسنة 2036 بفض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب، اعتبارا من يوم الخميس 19 من رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 من يناير سنة 2026 ميلادية.
 

كما يترقب الشارع السياسي المصري والمؤسسات التشريعية  القرار الجمهوري بشأن الأعضاء المعينين في مجلس النواب، حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين بما يعادل 28 نائبا وهو إجراء يستهدف دعم التوازن داخل المجلس وإتاحة الفرصة لتمثيل كفاءات وخبرات وطنية قد لا تكون قد خاضت المنافسة الانتخابية المباشرة، سواء من أصحاب التخصصات الدقيقة أو الرموز العامة ذات الأدوار المجتمعية والسياسية البارزة.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 نائبا بنظامي الفردي والقائمة ويضاف إليهم 28 عضوا بالتعيين من رئيس الجمهورية، ليصل إجمالي عدد النواب بعد إعلان المعينين إلى 596 عضوا.

