ضبط تشكيل عصابي بأسيوط لاستقطاب المواطنين في أنشطة وهمية

تمكنت أجهزة الأمن بأسيوط من ضبط 3 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية سابقة، بعد تورطهم في استقطاب المواطنين الراغبين في تحقيق ثروات سريعة عبر توظيف أموالهم في المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة مقابل عمولات، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وأظهرت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهمين بإقناع المواطنين باستثمار أموالهم معهم في أنشطة وهمية للحصول على أرباح سريعة، وهو ما يعد من جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين.

أنشطة وهمية بالمراهنات والعملات المشفرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 16 هاتفًا محمولًا تحتوي على دلائل على نشاطهم الإجرامي، و44 شريحة خطوط هواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

