القبض على سيدة لتعديها على مواطن بالسب في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بالفيوم بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرها وهي تتعدى على مواطن بالسب.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن السيدة (ربة منزل – لها معلومات جنائية) قامت بالاعتداء على المجني عليه لفظيًا بعد قيامه بنشر صور لها ولشقيقتها مصحوبة بعبارات مسيئة ضمن إطار التشهير بها.

وبمواجهتها اعترفت السيدة بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

