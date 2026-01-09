الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سيدة لتعديها على مواطن بالسب في الفيوم

القبض على سيدة لتعديها
القبض على سيدة لتعديها على مواطن بالسب في الفيوم
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بالفيوم بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرها وهي تتعدى على مواطن بالسب.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن السيدة (ربة منزل – لها معلومات جنائية) قامت بالاعتداء على المجني عليه لفظيًا بعد قيامه بنشر صور لها ولشقيقتها مصحوبة بعبارات مسيئة ضمن إطار التشهير بها.

وبمواجهتها اعترفت السيدة بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

التعدي بالسب الفيوم ضبط سيدة التشهير على مواقع التواصل الامن العام النيابة العامة

الجريدة الرسمية