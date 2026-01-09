ضبط سيدة عذبت ابنتي زوجها لإجبارهما على أعمال المنزل بالشرقية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على سيدة قامت بالتعدي على ابنتي زوجها بالضرب لإجبارهما على أداء أعمال المنزل، بعد سفر والد الطفلتين للعمل بالخارج بـمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مصحوبًا بصور يُظهر تعدي سيدة على ابنتي زوجها بالضرب وإحداث إصابتهما.

وبالفحص بمعرفة الأجهزة الأمنية، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي، وتم تحديد الطفلتين (طالبتين – مقيمتين بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية).

وباستدعائهما حضرا برفقة شقيقة والدهما (ربة منزل)، التي أكدت تعرضهما للتعدي باستخدام عصا من قبل زوجة والدهما لإجبارهما على القيام بأعمال المنزل أثناء غياب والدهما بالخارج.

تم ضبط المشكو في حقها والعصا المستخدمة، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

