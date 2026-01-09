استمرار التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة غدا

الجمعة 09 يناير 2026
تواصل هيئة قضايا الدولة، استقبال طلبات التقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد، غدا السبت.

 ووجّه المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتمديد الفترة المخصصة للتقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة "مندوب مساعد" على الموقع الرسمى للهيئة حتى يوم ١٦ يناير ٢٠٢٦.

قرار التمديد حرصًا من رئيس الهيئة على توفير متسعٍ من الوقت الكافي

وجاء قرار التمديد حرصًا من رئيس الهيئة على توفير متسعٍ من الوقت الكافي والمريح للمتقدمين، لتمكينهم من التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للهيئة بدقة وروية، دون ضغوط وقتية قد تؤثر على جودة واستكمال بياناتهم. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة الدائم لتحسين تجربة المواطنين وتذليل أي صعوبات تقنية قد تواجههم، خاصة مع طرح أنظمة حديثة للتقديم.

يُعد هذا القرار تجسيدًا عمليًا لرؤية قيادة هيئة قضايا الدولة القائمة على المرونة ووضع المتقدم في بؤرة الاهتمام، وضمانًا لانسيابية ونجاح منظومة التعيينات وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، تمهيدًا لاستقبال كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.

 الدعم الفنى لمسابقة التعيينات عبر جروبات الواتس اب:

https://chat.whatsapp.com/CKWpEpoMWyXCez4ovpM1EC

https://chat.whatsapp.com/LjBRynxhVyOIOYQmzTyWMD

الجريدة الرسمية