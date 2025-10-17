شاب يطلق النار على نفسه في الفرافرة بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن أطلق على نفسه الرصاص من سلاح ناري بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب منتحرا بطلق ناري لمشرحة مسشتفى الفرافرة المركزي.

وتبين مصرع " أحمد.م.م"، 24 عامًا، بعد أن أطلق على نفسه طلق ناري بقرية "أبو هريرة" التابعة لمركز الفرافرة، وجرى نقل جثته بمعرفة الإسعاف لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف مباحث الوادي الجديد، تحرياتها للكشف عن ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

