أخبار الحوادث اليوم.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 83 مليون.. تفاصيل فيديو عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة..ضبط صانع محتوى بالجيزة لنشره ألفاظًا خادشة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال و4 سيدات)، بينهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط أحد الأشخاص بعد إصابة شخص برش خرطوش أثناء احتفالات فوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة ملوى.

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قوية لأباطرة تجارة المواد المخدرة، والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث تمكنت من ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة، فى مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بمحافظة الشرقية، والتى أسفرت أيضا عن مصرع عنصرين من العناصر الخطرة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باصطحاب كلب وتوجيهه نحو آخر بقصد ترهيبه بدائرة محافظة القليوبية.

سائق تطبيق نقل ذكي ، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لـ مشادة واعتداء لفظي بين إحدى السيدات وسائق أحد تطبيقات النقل الذكية، وظهر فيه سائق التطبيق وهو يتعدى لفظًا على السيدة، ويطلب منها النزول في منتصف الطريق، بينما قامت السيدة بالرد عليه مدعية بأنه "مُسجل"، قائلة إن التطبيق "مشغل مُسجلين!"

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص يستقلون دراجتين ناريتين وبحوزة أحدهم سلاح ناري بسرقة آخرين والاستيلاء منهما على كمية من السجائر.

تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق لجلسة 3 مارس المقبل.

كلف المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريق من النيابة الانتقال لمكان الحريق الذى اندلع بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، عصر أمس الاثنين، والذي أسفر عن مصرع سبعة من النزلاء، وإصابة أربعة آخرين، فضلًا عن وقوع خسائر بالممتلكات للتحقيق.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط أحد صناع المحتوى، لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله تجمع عدد من الأهالى بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، من المناصرين لمرشح سابق بانتخابات مجلس النواب، مطالبين بإعادة الانتخابات البرلمانية بزعم وجود تجاوزات داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المركز.

