مشاهير خلف القضبان خلال 2025.. حبس محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص.. مها الصغير والمخرج عمر زهران ضمن القائمة.. وعصام صاصا الأسوأ حظا

لم يكن عام 2025 عاديا داخل الوسط الفني والرياضي، فخلف الأضواء والسجادة الحمراء، وجد عدد من المشاهير أنفسهم داخل أروقة المحاكم، وبعضهم خلف القضبان، بعد تورطهم في قضايا تنوعت بين انتهاك حقوق ملكية فكرية، ونشر أعمال دون تصاريح، وسب وقذف، وحيازة مخدرات، وصولًا إلى قضايا تزوير وحيازة سلاح أبيض.

الإعلامية مها الصغير



كانت أبرزهم الإعلامية مها الصغير، فقد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة الإعلامية مها الصغير بالحبس لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

تعود تفاصيل الواقعةإلى تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية منذ عدة شهور، تفيد استخدام مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا أعمالا فنية تخصهم دون الحصول على إذن مسبق، ونسبها لنفسها خلال برنامج تلفزيوني.

من جانبه، أصدر المجلس فى يوليو الماضي قرارا عاجلا بمنعها من الظهور إعلاميا لمدة ستة أشهر، إلى جانب إحالة الشكاوى إلى النيابة العامة للتحقيق، وبناء عليه تم إحالتها للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق.

الفنان محمد رمضان

وأيضا ضمن القائمة، الفنان محمد رمضان، بعدما قضت محكمة مستأنف جنح الدقي بتأييد حبسه سنتين، بسبب نشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وكانت محكمة جنح الدقي، قد قررت حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة.

فادي خفاجة

وسبق "مها" عدد من المشاهير الذين تورطوا في أزمات، انتهت بهم ما بين الحبس والغرامة، على خلفية إدانتهم في عدد من القضايا، وعلي رأسهم "فادي خفاجة" ففي الشهر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما بحبس الفنان فادي خفاجة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل بعبارات اعتبرت مخلة بالشرف والاعتبار.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى أشهر ماضية، حين دخل فادي خفاجة في مشادة عبر بث مباشر على «تيك توك» مع الفنانة مها أحمد، موجها لها ولزوجها مجدي كامل عبارات مسيئة.

ورفعت «مها» 3 دعاوى ضده، بينما حرك مجدي كامل 4 دعاوى أخرى، ليحال خفاجة للتحقيق ثم للمحاكمة، وصولا إلى الحكم.

رمضان صبحي



فى يوليو 2025 تعرض لاعب بيراميدز رمضان صبحي لأزمة قانونية كبيرة، بعدما ألقي القبض عليه في مطار القاهرة الدولي عقب عودته من معسكر الفريق في تركيا، بسبب اتهامه بالتزوير والغش في محرر رسمي يتعلق بقيده الدراسي.

كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، قبل أن تحال القضية رسميًا إلى محكمة جنايات الجيزة، وبعد إحالة صدرت المحكمة قرار بحبسه علي ذمة القضية، التي مازالت منظورة أمام القضاء المصري.

المخرج عمر زهران



كما تعد قضية المخرج عمر زهران واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلا واسعا داخل الوسط الفني خلال الفترة الماضية.

وترجع تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2023، عندما ألقت الجهات الأمنية القبض على زهران بتهمة سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 250 مليون جنيه من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

وبعد التحقيقات، صدر حكم بإدانته، وقضت المحكمة بسجنه عامين مع الشغل، قبل أن يتم لاحقًا تخفيف الحكم إلى سنة واحدة.

وفي مايو، أفرجت السلطات المصرية عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف مدة العقوبة المقررة بحقه.

الفنان الكوميدى شادي ألفونس



وفي نوفمبر الماضى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان شادي ألفونس عقب الاشتباه في سيارته أثناء مروره بمحيط ميدان التحرير وبعد تفتيش السيارة، عثر على كيس يحتوي على مخدر الماريجوانا بجوار المقعد.

وأمرت النيابة حينها بإحالته للطب الشرعي لبيان تعاطيه من عدمه، قررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

مطرب المهرجانات حمو بيكا



وضمن القائمة، يأتي المطرب الشعبي حمو بيكا، فقد قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قبول استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، على حكم حبسه سنة، وتخفيض حكم الحبس إلى 3 شهور، في قضية اتهامه بحيازة سلاح أبيض.

تحفظت على حمو بيكا، داخل محكمة جنوب القاهرة، وترحيله إلى قسم شرطة قصر النيل، تنفيذا لقرار حبسه 3 أشهر، وانهي مطرب المهرجانات إجراءات الإفراج عنه منذ عدة أيام بعد انتهاء مدة العقوبة.

مطرب المهرجانات عصام صاصا



وأيضا مطرب المهرجانات عصام صاصا كان له رحلة طويلة أمام المحاكم، بعد اتهامه بدهس مواطن بسيارته التي كان يقودها تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال محاكمة مؤدي المهرجانات تصالح مع أسرة المجني عليه ما أدى إلى قضاء المحكمة ببراءته من التهمة الأولى لتدينه بالقيادة في حالة سُكر، وتقضي بالسجن 6 أشهر بحقه.

وطلبت النيابة ضبطه وإحضاره، في الوقت ذاته سعى المتهم خلال فترة تواجده خارج البلاد إلى ترتيب دفاعه القانوني، فقد قام شقيقه بإصدار توكيل من الشهر العقاري لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، لكن هذا الإجراء تسبب في توجيه اتهام له بالتزوير نظرا لغيابه عند توقيعه.

فصدر حكم جديد بحق عصام صاصا بالسجن لمدة سنة واحدة على هذه التهمة، ولما تقدم دفاعه بالاستئناف عليه، قضت المحكمة بتأييد الحكم مع إيقاف تنفيذ الحكم لفترة 3 سنوات.

