انخفاض 7 درجات بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة سريعة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد اليوم الجمعة تتمثل في نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم



وعن خريطة سقوط الأمطار اليوم أشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق (الإسكندرية - شمال الوجه البحري)، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وأمطار متوسطة على بعض المناطق (السلوم - مطروح - جنوب الوجه البحري).



وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق (القاهرة الكبرى - مدن القناة)، وتكون خفيفة على (جنوب سيناء - شمال الصعيد).

نشاط قوي للرياح

وحذرت الأرصاد أيضًا من نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية

كما حذرت من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على (سواحل البحر المتوسط - البحر الأحمر - خليجي السويس والعقبة)

حالة الطقس في القاهرة



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



القاهرة الكبرى



- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 11 والعظمى 18

الوجه البحري والدلتا



- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17

مدن السواحل الشمالية



- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 12 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 16

مدن القناة وشمال سيناء



- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 18

جنوب سيناء



- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 12

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

مدن البحر الأحمر



- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 25

شمال الصعيد



- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى بني سويف الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20



جنوب الصعيد



- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 26

