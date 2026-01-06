الداخلية تكشف ملابسات فيديو تصادم "نصف نقل" محملة بالدقيق بالسيارات على الدائري

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن الادعاء بقيام قائد سيارة "نصف نقل" محملة بأجولة دقيق بالسير برعونة والاصطدام بعدد من السيارات بالطريق الدائرى بالقاهرة ولاذ بالفرار.

تفاصيل الضبط

أظهرت التحريات تحديد السيارة وقائدها، وأنه عاطل لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها لضمان المساءلة ومنع تكرار المخاطر المرورية.

القبض على ديلر مخدرات استخدم كلبًا لترهيب شخص بالقليوبية

وعلي جانب آخر في وقت سابق،كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باصطحاب كلب وتوجيهه نحو آخر بقصد ترهيبه بدائرة محافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وباستكمال التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى المزاح، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما تم بإرشاده ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

