أخبار الحوادث اليوم.. سقوط عصابة للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية.. غلق مصنع مياه معدنية «بير سلم» بالجيزة.. وتفاصيل حريق مصنع بأكتوبر

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، فى القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمحافظة أسوان.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن سرقة أحد الأشخاص لـ كابل كهربائى من أحد أعمدة الإنارة ببورسعيد وتم القبض على مرتكب الجريمة.

وزير الداخلية يهنىء البابا تواضروس وبطريرك الكاثوليك ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؛ بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2026 م.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 سيدات، إحداهن تحمل معلومات جنائية، لاستخدامهن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، ضمن نطاق محافظة الإسكندرية.

أغلقت قوات مباحث شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، مصنع غير مرخص لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق على أنها معدنية وتقليد علامة تجارية معروفة بدائرة قسم شرطة لطالبية.

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مصنع لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا، بالإعدام شنقا بحق المحكوم عليهما (س. م. أ) و (م. م. أ) وذلك لإدانتهما بقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مع سبق الإصرار والترصد بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقام منهما على حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدامهما.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوتين رقمي 78753 و78754 لسنة 79 قضائية، بطلب عزل وإسقاط عضوية نقيب المهن الموسيقية، إلى جلسة 3 مارس المقبل، وذلك لإعادة إعلان الخصوم بشخصهم وبصفتهم القانونية.

أدلت ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمنطقة مؤسسة الزكاة، بدائرة قسم شرطة المرج، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر (٢)، وذلك في في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل بدر (٢)»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.









ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.