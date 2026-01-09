الجمعة 09 يناير 2026
خطوات التقديم على منحة علي مصيلحي التعليمية بالرقم القومي (رابط رسمي)

أعلن مجلس الجامعات الأهلية عن تقديم عدد من المنح التعليمية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، ضمن منحة "الدكتور علي مصيلحي التعليمية" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025 /2026، بشرط وجود استحقاق اجتماعي لطلاب المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية أو ما يعادلها من مدارس STEM، ومدارس النيل من الدور الأول للعام 2024 /2025.

يستمر فتح باب التقديم حتى يوم الخميس الموافق 22-1-2026 في الساعة العاشرة مساءً، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المنحة الدراسية فور الانتهاء من إجراءات مراجعة كافة بيانات المتقدمين.

وتتيح المنحة الدراسة في تخصصات مختلفة تناسب المجالات الأكثر احتياجًا لسوق العمل وتشمل: (الطب، التمريض، الطب البيطري، تكنولوجيا العلوم الصحية، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، السياحة، الفنون والتصميم، ألسن "لغات") بجامعات (الملك سلمان الدولية، جنوب الوادي الأهلية، أسيوط الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية).

وتغطي المنحة كافة المصروفات الدراسية، على أن تتكفل الجامعة الأهلية الملتحق بها الطالب بتوفير سكن طلابي مناسب (يشتمل التغذية) يماثل المدن الجامعية، وذلك بدون مقابل.

وللتقدم وتسجيل البيانات من خلال الرابط التالي:

الدخول للموقع

  • يتم الدخول للموقع بإدخال الرقم القومي والرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.

استخدام الكمبيوتر أو اللاب توب

  • يفضل استيفاء طلب التقدم من خلال حاسب آلى لضمان ظهور النموذج بشكل صحيح وسهولة تحميل المستندات.

إدخال الرغبات

  • تظهر للطالب الرغبات المتاحة تبعًا للتخصصات المتاحة.

تجهيز المستندات

  • جهّز كل المستندات المطلوبة وهي: بطاقة الرقم القومي للطالب – بطاقة الرقم القومي لولي الأمر – مستندات إثبات الاستحقاق الاجتماعي – البيان الشخصي (Personal Statement).
  • وللتسهيل يجب أن تحمل كل وثيقة اسم الطالب ونوع المستند (مثال: “أحمد علي / بطاقة رقم قومي”).
  • تحميل الوثائق بصيغة PDF والصور بصيغة JPG.
  • تأكَّد من رفع الملفات بالصيغة الصحيحة: المستندات PDF والصور JPG لضمان قبولها، وألا يزيد حجم الملف عن 1MB لكل مستند.

الفئة المستهدفة

  • طلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية، المدارس التجريبية، أو ما يعادلها من مدارس STEM ومدارس النيل من الدور الأول بشرط وجود استحقاق اجتماعي مثبت.

الجامعات

  • الملك سلمان الدولية – جامعة أسيوط الأهلية – جامعة جنوب الوادي الأهلية – جامعة سوهاج الأهلية – جامعة الوادي الجديد الأهلية – جامعة الأقصر الأهلية.

المدة

  • 4-5 سنوات (بكالوريوس أو ليسانس).

التخصصات

  • الطب – التمريض – الطب البيطري – الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي – الزراعة – السياحة – الألسن – الفنون والتصميم – تكنولوجيا العلوم الصحية.

الأهداف

  • إتاحة فرص التعليم الجامعي المتميز للطلاب المتفوقين من محدودي الدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
  • تمكين الشباب من الدراسة في تخصصات مطلوبة داخل سوق العمل وإعداد كوادر مستقبلية تخدم المجتمع.

الجريدة الرسمية