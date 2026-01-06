الثلاثاء 06 يناير 2026
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيارة "فان" تستعرض بالإسكندرية
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة "فان" يسير برعونة، ويؤدي حركات استعراضية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.


تفاصيل الواقعة


أظهرت التحريات عدم ورود أي بلاغ رسمي بالحادث، وتم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، والتي تبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز.
الإجراءات القانونية.


وبمواجهة السائق، اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في المقطع. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها لضمان عدم تكرار هذه المخاطر.

الأمن بالإسكندرية فيديو متداول سيارة فان حركات استعراضية السير برعونة ضبط المخالف خطر على المواطنين قسم شرطة كرموز الاجراءات القانونية السلامة المرورية

الجريدة الرسمية