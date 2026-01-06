الأمن يكشف ملابسات فيديو سيارة "فان" تستعرض بالإسكندرية

18 حجم الخط



تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة "فان" يسير برعونة، ويؤدي حركات استعراضية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



تفاصيل الواقعة



أظهرت التحريات عدم ورود أي بلاغ رسمي بالحادث، وتم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، والتي تبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز.

الإجراءات القانونية.



وبمواجهة السائق، اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في المقطع. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها لضمان عدم تكرار هذه المخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.