الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على ديلر مخدرات استخدم كلبا لترهيب شخص بالقليوبية

القبض على ديلر مخدرات
القبض على ديلر مخدرات استخدم كلبًا لترهيب شخص بالقليوبية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باصطحاب كلب وتوجيهه نحو آخر بقصد ترهيبه بدائرة محافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وباستكمال التحريات وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  بدعوى المزاح، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما تم بإرشاده ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

القليوبية شبرا الخيمة ترهيب المواطنين فيديو متداول ضبط متهم مخدر الهيروين سلاح أبيض وزارة الداخلية الامن العام اخبار الحوادث

الجريدة الرسمية