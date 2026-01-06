هتضربني والله لتتحبس، سباب وشتائم بين سائق نقل ذكي وسيدة يثير الجدل (فيديو)

18 حجم الخط

سائق تطبيق نقل ذكي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لـ مشادة واعتداء لفظي بين إحدى السيدات وسائق أحد تطبيقات النقل الذكية، وظهر فيه سائق التطبيق وهو يتعدى لفظًا على السيدة، ويطلب منها النزول في منتصف الطريق، بينما قامت السيدة بالرد عليه مدعية بأنه "مُسجل"، قائلة إن التطبيق "مشغل مُسجلين!"

اعتداء لفظي بين سائق نقل ذكى وسيدة

وظهر سائق السيارة في مقطع الفيديو وهو يطلب من السيدة النزول من سيارته قائلًا: "يلا انزلي"، أما السيدة فرفضت النزول قائلة: "هتضربني.. التطبيق مشغل مُسجلين"

وهنا تعدى السائق على السيدة لفظيًا فقال: "مُسجلين إيه.. أنتم زبائن..."، وردت السيدة قائلة: "والله العظيم لأوريك.. أنا طالبة لوكيشن تيجي في نص الطريق وتقولي انزلي ما بروحش المكان دا.. قبلت ليه؟"

وهنا رد السائق عليها ووصفها بأنها سيدة "بجحة"، وعندما توعدته السيدة بأن تقوم "بحبسه"، قائلة: "والله العظيم تلاتة لتتحبس". رد السائق قائلًا: "هتحبس إيه أنت قليلة الأدب".

وقال لها سائق السيارة: "انزلي علشان ما أقلش أدبي أكتر من كده"، وهنا صرخت السيدة قائلة: "والله لتتحبس"



وأثار هذا المقطع (فيديو المشادة بين السيدة وسائق تطبيق إحدى شركات النقل الذكي)، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد أن انتشر المقطع بشكل سريع عبر المواقع.

علقت الناشطة ميار البحيري أبو العنين فقال: "هو ينفع رجل يشتم سيدة؟!"

ورد البلوجر محمد علي فقال: "لا يصح أن تسبه السيدة وتقول عليه مسجل علشان هو لو مسجل مكنش الفيديو ده وصل، ولا يصح أن يقوم بتوصيلها بالعافية.. مش إجبار لـ كابتن النقل الذكى وسيارته أن يقوم بتوصيلها بالعافية.. تركب حاجة تانية.. مش مشكلة بس أى حاجة تانية هتلاقيها أغلى بكتير أنا عارف عشان كده بيتمسكوا بالكابتن".

القصة ناقصة فيها حاجة غلط

أما البلوجر محمد سيد عقبة فقال: "القصة ناقصة وهيا اتكلمت عن نفسها ولم نسمع شيئًا من السائق ولم نعرف السبب الحقيقي وراء هذه المشادة لنحكم ونعرف مين المُخطيء.. وخاصة الفيديو يظهر أن السائق والسيدة تعديا لفظيًا على بعض، ولم يسلم أي منهم من سب الآخر"

ورد البلوجر محمد باشا السعداوي: "والسواق طالع ياكل عيش إيه اللى هيخليه يعمل مشكلة اكيد فى حاجة غلط؟"

أما البلوجر بلال السيد محمد فعلق قائلًا: "بما إنه قبل الرحلة وعارف إنها من مكان معين لمكان محدد فالمفروض يكمل، علي كلامها أنه رافض يكمل الرحلة، إلا إذا كان فيه حاجة لم تظهر في الفيديو من الأول، وأكيد السائق عارف هذا المكان فيه إيه وخايف يروحه، لازم توضيح من السائق لمعرفة ما حدث منها وما الذي دفعه أنه ميكملش الرحلة ويكلمها بهذا الأسلوب"

