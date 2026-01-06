تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

18 حجم الخط

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق لجلسة 3 مارس المقبل.

يذكر أن محامي الملحن وائل محمد، تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وكيلًا عن الملحن وائل محمد، ضد مطرب المهرجانات عصام طه الشهير بـ"عصام صاصا"، يتهمه فيه بالاستيلاء على أحد ألحان موكله واستغلاله دون وجه حق.

وأوضح البلاغ أن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" التي قدمتها الفنانة شيرين عبدالوهاب ضمن ألبومها "لازم أعيش" الصادر عام 2005، وأنه سبق وتنازل لها عن حق استغلال اللحن بشكل قانوني موثق.

وتابع في البلاغ إن المطرب عصام صاصا أعاد استخدام نفس اللحن في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، وقام بنشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية، في انتهاك لقانون حماية الملكية الفكرية واتفاقية "برن" الدولية.

وطالب محامي الملحن وائل محمد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المطرب المذكور، مع إزالة المهرجان محل النزاع، حفاظًا على حقوق الملحن الأصلي.

